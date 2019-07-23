Мадрид, , 13:09 — REGNUM

Девушка-геймер провела за компьютерной игрой League of Legends 30 часов, тем самым установив мировой рекорд для Книги Гиннесса. О достижении она написала в своем аккаунте в социальной сети Instagram 22 июля.

Пользовательница с ником Kinumi Cati опубликовала свое фото, в описании к которому рассказала сразу о двух записях ее имени в книгу рекордов Гиннесса. Первый рекорд — «Самый долгий марафон видеоигры League of Legends», второй — «Самый долгий игровой марафон по MOBA» (многопользовательская онлайновая боевая арена).

Оба были установлены после 30-часовой партии, за которой наблюдали представители книги рекорда Гиннесса. Сеанс был прерван раньше времени, которое надеялась потратить на игру девушка, из-за технических работ на сервере. По её словам, геймер ничуть не устала и даже была огорчена досрочным окончанием эксперимента.

https://www.instagram.com/p/B0LEb5vigyE/

Настоящее имя девушки Екатерина Иглесиас, она живет в Испании и, кроме увлечения видеоиграми, занимается пением и работает моделью. За ней уже числятся четыре других мировых рекорда, среди которых самые долгие марафоны в играх World of Warcraft и Final Fantasy. Сейчас Иглесиас готовится устанавливать рекорды по спидрану (скоростному прохождению видеоигр).

League of Legends — популярная видеоигра с элементами стратегии, выпущенная компанией Riot Games осенью 2009 года.

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