Барнаул, , 11:44 — REGNUM

С 23 по 27 июля в Алтайском крае пройдет традиционный масштабный фестиваль «Шукшинские дни». Форум 2019 года включает как никогда много различных мероприятий — в честь будет 90-летия замечательно русского писателя, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина планируется провести боле 40 встреч, кинопоказов, спектаклей, вечеров. По традиции праздник откроется возложением цветов 23 июля к памятнику Василия Шукшина в Барнауле. Также, в этот день будет открыт XXI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль В кинотеатре «Мир» актеры Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Алиса Гребенщикова, Игорь Жижикин и Олег Тактаров представят фильм режиссера Алексея Петрухина «Последнее испытание».

Главная культурная акция региона будет проходить в течении пяти дней также в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, Смоленском, Быстром Истоке и завершится на малой родине Василия Шукшина большим праздником на горе Пикет в селении Сростки.

Театр «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной представит спектакль «Калина красная»: в главных ролях Мария Шукшина, Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Наталья Егорова.

Также на Алтай высадится солидный писательский «десант» во главе с депутатом Государственной думы, писателей Сергеем Шергуновым. Они наградят победителей литературной премии им. В.М. Шукшина, представят новый 9-томник сочинений писателя.

Завершится фестиваль 27 июля большими народными гуляниями на горе Пикет и концертом Марины Девятовой.