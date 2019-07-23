Ванкувер, Канада, , 11:21 — REGNUM

Издательство X2 Games анонсировало настольную игру St. Noire, главным элементом которой станет «умная» колонка с голосовым помощником Amazon Alexa. О новинке с внедренным искусственным интеллектом сообщил портал ComicBook 22 июля.

В игре St. Noire участники партии становятся детективами, которым нужно раскрыть загадочное убийство за семь ночей. Каждый раз они собирают улики и подсказки, опрашивают подозреваемых и делают выводы. Подозреваемые при этом могут врать, и игрокам необходимо сравнивать показания разных персонажей, чтобы выявить правду.

За семь раундов детективы должны назвать настоящего убийцу — если участники партии сделали это, они победили. Если же преступник не был найден или дважды было названо другое имя — детективы проигрывают. В St. Noire можно играть в одиночку, а можно — компанией с неограниченным числом игроков. Партия длится до получаса, настольная игра содержит 12 различных сценариев.

В качестве озвучки подозреваемых используется голосовой помощник Alexa со специальной колонкой. Alexa не будет разговаривать с игроками, однако сможет дополнить партию атмосферными звуками. Настольная игра появится в продаже в середине августа 2019 года, но в состав St. Noire интерактивная колонка входить не будет.

Ранее в мае 2019 года в России была запущена платформа, позволяющая разработчикам игр внедрять голосовые помощники в игровую механику.

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