Владивосток, , 10:12 — REGNUM

С 24 июля по 9 августа во Владивостоке будет проходить IV Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». В программе форума организаторы особо выделяют спектакли и концерты, приуроченные к 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова и 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского. Откроет музыкальный «смотр» 24 и 25 июля балет Рейнгольда Глиэра «Медный всадник» в постановке Юрия Смекалова. Гостей праздника также ожидает дальневосточная премьера балета Лео Делиба «Сильвия» в хореографии Фредерика Аштона.

Балетной труппы Мариинского театра в 2019 году представит и два творческих вечера своих премьеров — Кимина Кима и Владимира Шклярова. Среди концертов именитый приглашенных иностранных звезд следует выделить выступления концертмейстера Мюнхенского филармонического оркестра, скрипача и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи, а также японских музыкантов — пианистки, лауреата международных конкурсов Каноны Мацуды и блестящего скрипача Миуры Фумиаки.

Любители оперы смогут увидеть «Лючию ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти, «Парсифаль» Рихарда Вагнера, «Чародейку» Петра Чайковского.