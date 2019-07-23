Сан-Диего, США, , 10:55 — REGNUM

Актер Генри Кавилл сказал, что лошадь главного героя в будущем сериале «Ведьмак» от Netfix станет отправной точкой его человечности. Он рассказал об отношениях ведьмака Геральта из Ривии, чью роль исполняет Кавилл, и его лошади Плотвы в рамках панели шоу на фестивале Comic Con Сан-Диего, сообщило издание ComicBook 22 июля.

В книжном цикле Анджея Сапковского «Сага о Геральте», на котором основан будущий сериал, всех лошадей Геральта из Ривии зовут Плотвами и со всеми он любит разговаривать и советоваться. Шоураннер сериала Лорен Хиссрич не смогла проигнорировать эту деталь истории — в сериале между Плотвой и Геральтом тоже будут теплые отношения.

Кавилл рассказал, что Геральт без его лошади — не Геральт. Плотва появляется с ним в начале истории и, хотя ведьмаки живут долго и главному герою уже больше ста лет, Плотва словно реинкарнирует в других лошадях, которые появляются у Геральта. Она является примером его человечности, отправной точкой и якорем к «истинному я» героя.

Ранее во время выступления съемочной группы сериала «Ведьмак» был показан трейлер будущей премьеры. В нем раскрываются истории главных героев — Геральта из Ривии, чародейки Йеннифер и юной княжны Цириллы.

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В первом сезоне будет восемь эпизодов, главные роли, помимо Генри Кавилла, исполнят Анна Чалотра и Фрейя Аллан. Сериал выйдет на потоковой платформе Netflix 20 декабря 2019 года.

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