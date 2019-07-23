Калининград, , 10:01 — REGNUM

Стала известна программа Российского фестиваля короткометражного кино «Короче». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба конкурса.

В 2019 году фестиваль пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа. Организаторы сообщили, что в этот раз было подано рекордное количество заявок: на конкурс представлено 1649 проектов из 49 регионов России и 49 стран.

На фестиваль привезла свою новую картину «Теленок» победительница конкурса 2018 года — Виктория Рунцова, в ней сыграли такие известные актеры, как Михаил Пореченков и Ирина Пегова.

Фильмы «Папа» (Карина Чувикова), «Осторожно, хрупкое!» (Глеб Суковатых), «Проводник» (Александр Назаров), «Обмен» (Аксинья Гог) также могут похвастаться звездным составом. Всего в конкурсную программу «Короче» вошло 37 картин, с полным списком можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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Напомним, Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» в 2019 году будет проводиться уже в седьмой раз. В нем могут принять участие кинематографисты, снимающие короткометражные фильмы на русском языке. Им будут предоставлены возможности получения денежного приза и заключения контрактов на участие в различных кинопроектах.

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