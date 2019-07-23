Москва, , 09:52 — REGNUM

Министерство культуры России утвердило список из 50 мультипликационных фильмов, на производство которых будут выделены средства в 2019 году. Среди них есть и продолжение полюбившихся миллионам детей мультиков — «Веселая карусель», «Приключения Пети и волка», «Умка», «Лунтик и его друзья», «Белка и Стрелка. Тайны космоса», «Гора самоцветов», «Малышарики-5» и другие. В сообщении ведомства подчеркивается, что будут поддержаны 10 проектов лидера отрасли в стране — киностудии «Союзмультфильм». Также отдельно отмечается, что деньги получат и 26 авторских работ. Всего же экспертный совет рассмотрел 128 проектов, из которых и отобрал 50.