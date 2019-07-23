Москва, , 09:31 — REGNUM

Известная певица Кристина Агилера даст в Москве сольный концерт, который станет её первым подобным выступлением в России. Об этом 23 июля сообщил сайт стадиона «ВТБ Арены» (Центральный стадион «Динамо»).

Мероприятие начнется сегодня, 23 июля 2019 года в 19:00. Стоит отметить, что концерт исполнительница даст в рамках своего мирового тура «The X Tour», поклонники Агилеры смогут услышать как старые хиты, так и песни с альбома Liberation 2018 года.

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Напомним, Кристина Агилера начала свою музыкальную карьеру в 1998 году, а впервые в шоу-бизнес она попала в 1992 году, став участницей детского телешоу «Клуб Микки Мауса». Последний альбом певицы Liberation вошел в несколько рейтингов лучших альбомов 2018 года.

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