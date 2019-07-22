Уфа, , 20:19 — REGNUM

Башкирия вошла в число пяти пилотных регионов для проведения тестирования образовательных цифровых сертификатов. Апробация проекта также пройдёт в Якутии, Татарии, Ростовской и Тульской областях, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по информатизации со ссылкой на заявление замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова.

В России объявлены итоги определения регионов, которые первыми примут участие в апробации модели предоставления цифровых сертификатов. Пять регионов стали «пилотами» и смогут получить персональные цифровые сертификаты для развития компетенций цифровой экономики — это Башкирия, Татария, Ростовская и Тульская области, Якутия. Среди них будут поровну распределены 5 тыс. сертификатов. В целом о готовности принять участие в проекте заявили более 30 регионов.

Отмечается, что при помощи сертификата можно будет бесплатно пройти обучение в сфере ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики в разных форматах — онлайн-режиме или в смешанном варианте. Образовательные программы будут реализовываться как в вузах, так и организациях среднего и дополнительного профессионального образования.

Программа будет реализовываться в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Ожидается, что к 2024 году персональными цифровыми сертификатами сможет воспользоваться 1 млн человек.