Казань, , 19:26 — REGNUM

В татарском Свияжске сегодня, 22 июля, открылся третий международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». В рамках программы будут представлены фильмы 11 молодых режиссёров, пройдут мастер-классы, лекции, организована внеконкурсная программа, сообщается на сайте минкультуры Татарии.

Фестиваль в этом году посвящен Лодзинской киношколе (Польша), которая считается одной из лучших в Европе. Семь фильмов внеконкурсной программы, которые представлены на фестивале, сняты молодыми режиссерами из Лодзи.

В центре внимания окажутся фильмы 11 молодых режиссёров, часть работ которых ранее отмечена призами на международных фестивалях. К примеру, будет представлено кино об охоте на метеорологические шары во Франции и деятельности центра спасения в Нью-Йорке, где нелегальные иммигранты продолжают грезить об «американской мечте». В программе также — фильм об астронавтах, тестирующих потенциальный полет на Марс в пустыне Омана, о бездомном мальчике из Будапешта, который рос в туннелях, вступал в уличные банды и пытался найти своё место в жизни.

Также на «Руднике» пройдут мастер-классы жюри фестиваля: режиссера и сценариста Натальи Мещаниновой, преподавателя Лодзинской киношколы Мацея Дрыгаса и главного редактора издательства Rosebud Publishing Виктора Зацепина.

Завершится фестиваль 28 июля.