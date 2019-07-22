Лос-Анджелес, США, , 17:26 — REGNUM

Режиссер Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel с первым местом в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа. Публикация была размещена 22 июля на официальной Twitter-странице фильма «Аватар».

Лента «Мстители: Финал», вышедшая в апреле 2019 года, обогнала по показателю кассовых сборов блокбастер «Аватар» 2009 года, собрав в мире более $2,79 млрд. В честь этого Кэмерон, являющийся режиссером «Аватара», выложил в сеть рисунок, имитирующий кадр из фильма. На нём изображен супергерой Железный Человек, которого окружает, будто обнимая, Эйва — коллективное сознание, олицетворяющее создательницу вымышленного мира, в котором происходят события «Аватара».

https://twitter.com/officialavatar/status/1153258422244130816

В подписи к рисунку Кэмерон использовал фразу из своей картины: «Я вижу тебя, Marvel», — её произносили герои кинопроизведения, когда хотели признаться кому-то в любви. Дословно это значило «Я вижу тебя в своем сердце». В поздравлении режиссер назвал блокбастер «Мстители: Финал» новым королем кассовых сборов.

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Фильм «Аватар» на протяжении десяти лет находился на первой строчке рейтинга самых кассовых фильмов в истории кино. Интересно отметить, что на втором месте (теперь уже на третьем) тоже находился один из проектов Кэмерона — картина «Титаник» 1997 года.

Напомним, Джеймс Кэмерон планирует выпустить продолжение «Аватара». Осенью 2018 года режиссер объявил о завершении основных съемок второй и третьей частей франшизы.

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