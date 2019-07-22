Москва, , 16:41 — REGNUM

В возрасте 29 лет скончался шеф-редактор передачи «Пусть говорят» Денис Коновалов». Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-служба «Первого канала».

Коллеги Коновалова выражают соболезнования родным и близким журналиста. Отмечается, что он очень либил сво работу на телевидении и был «душой» телепрограммы «Пусть говорят».

«Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого», — сказано в заявлении коллег журналиста, опубликованном пресс-службой «Первого канала».

Ведущий телепрограммы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов назвал смерть Коновалова большой утратой.

«Он умел найти общий язык с совершенно разными людьми, всегда становился своим для героев», — сказал Борисов.

Причина смерти журналиста Коновалова не сообщается.