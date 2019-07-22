Москва, , 16:34 — REGNUM

Телеканал СТС не планирует закрывать комедийный сериал «Воронины». Об этом пресс-служба компании сообщила журналистам 22 июля.

Вопреки информации, ранее появившейся в публикации актрисы Екатериной Волковой в соцсети Instagram, представители канала сообщили корреспондентам РИА Новости о том, что ситком имеет стабильно высокие рейтинги и его закрытие не стоит в ближайших планах компании.

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Екатерина Волкова написала, что в августе 2019 года павильон, где снимают «Ворониных» могут «разобрать» и площадка будет передана другому проекту. Актриса отметила, что актерская группа долго не воспринимала всерьез то, что шоу будет закрыто: каждый раз после таких сообщений снимались новые серии.

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