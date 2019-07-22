Лос-Анджелес, США, , 17:12 — REGNUM

Представители студии Respawn Entertainment планируют начать борьбу с игроками в Apex Legends, использующими компьютерную мышь и клавиатуру в процессе игры. Свою позицию создатели разъяснили в заявлении на форуме Reddit 20 июля.

По мнению разработчиков видеоигры, многие геймеры, играющие в консольную версию Apex Legends, подключают к своим приставкам клавиатуру и мышь с помощью специального USB-кабеля. Это дает им преимущество в управлении, а значит, нарушает баланс среди игрового сообщества. При этом представители студии пока не знают, каким образом они будут вычислять «нечестных» игроков, потому что некоторые адаптеры выдают сигнал клавиатуры за сигнал геймпада и тогда технически геймер не нарушает никаких правил.

В мае 2019 года студия Respawn Entertainment решила блокировать игроков, которые редко появляются в боях, но пользуются достижениями своей команды для получения наград и не вносят собственные результаты в общее дело. Тогда отмечалось, что подобная блокировка аккаунтов — временная мера, но в некоторых случаях она может превратиться в постоянную.

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Видеоигра Apex Legends была издана компанией Electronic Arts зимой 2019 года. Это многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на использование огнестрельного оружия), выполненный в жанре «королевской битвы» (режим, при котором после боя на поле должны остаться только одна команда или один игрок).

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