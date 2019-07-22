Балаково, Саратовская область, , 15:26 — REGNUM

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС пригласило всех желающих принять участие во II Всероссийском конкурсе фотографии. Творческий конкурс «Энергетика современной России» проводится Министерством энергетики Российской Федерации. Рассказать посредством фотографии о своем видении топливно-энергетического комплекса (ТЭК) может каждый, в том числе и юные фотографы — до 14 лет включительно.

Для участия в конкурсе необходимо до 31 июля зарегистрироваться на сайте photo-tec.ru, после чего участник получает логин и пароль от личного кабинета. После подтверждения регистрации участник загружает на сайте конкурса фотографии в формате JPEG по темам номинаций — не более 10 от одного конкурсанта. Также к фотографиям необходимо предоставить сопроводительную информацию: авторское название, описание изображенного на снимке, марку фотоаппарата, использованный объектив и иное дополнительное спецоборудование.

Номинации конкурса:"Историческая фотография» (фотографии, отражающие историю развития топливно-энергетического комплекса); «Око природы» (фотографии, демонстрирующие развитие технологий ТЭК в сфере защиты окружающей среды или использование экологически безопасных источников энергии); «Мастер своего дела» (фотографии работников ТЭК, достигших наибольших успехов в своей деятельности); «День из жизни» (фотографии из жизни персонала ТЭК, занятого на производстве); «Инновации» (фотографии, отражающие уровень технического прогресса в ТЭК); «Быстрее, выше, сильнее» (сюжеты о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой жизни коллективов организаций ТЭК); «Редкий кадр» (фотографии уникального природного или техногенного характера, связанные с деятельностью ТЭК); «Юные таланты» (фотографии начинающих фотографов, до 14 лет включительно по вышеописанным тематикам); «Приз зрительских симпатий» (победитель определится путем открытого голосования на сайте конкурса photo-tec.ru).

По традиции конкурс пройдет в три этапа. Отборочный тур завершится 31 августа. С 1 сентября по 10 октября будут определены победители по каждой номинации конкурса.

Конкурсные работы будут включены в банк фотографий ТЭК, который будет использоваться при подготовке различных мероприятий социальной и публицистической направленности. Выставка лучших работ, а также награждение финалистов планируются в начале октября на международном форуме «Российская энергетическая неделя».