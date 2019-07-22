Пекин, , 15:05 — REGNUM

Китай запускает кампанию по продвижению языка мандарина (путунхуа) по всей стране, которая пройдёт с 16 по 22 сентября, сообщили в Министерстве образования КНР, передает агентство Синьхуа.

Капания призвана донести до населения ценность китайской культуры и увеличить роль языка в этом вопросе. Кроме того, она призвана снять языковые барьеры между носителями разных диалектов в рамках борьбы с бедностью.

Данная кампания стала уже 22-й в стране. Первая была запущена еще в 1998 году. Отметим, что в само понятие «китайский язык» объединяет под собой множество диалектов, носители которых не понимают друг друга.

В качестве языка, интегрирующего культурное и информационное поле Китая, был принят язык мандарина, который также известен как северокитайский язык.