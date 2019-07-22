Берлин, , 15:06 — REGNUM

Главную немецкую премию «Игра года-2019» (Spiel des Jahres) получила кооперативная настольная игра Just One. Список победителей был опубликован на сайте конкурса 22 июля.

Игра была создана в 2018 году Людовиком Руди и Брюно Соттером, и издана компанией Repos Production. Короткие игровые партии (20 минут в среднем) и возможность участия большого количества игроков (до семи человек) позволили проекту Just One стать лучшим представителем жанра «патигеймов» (игр для веселых вечеринок).

Цель партии — набрать как можно больше победных очков. Очки начисляются за правильно угаданное слово на карточке — активный игрок должен понять, о чем идет речь, основываясь на ассоциациях других игроков. В международном рейтинге настольных игр BoardGameGeek проект заработал 7,5 баллов.

Представители жюри отметили в игре простоту правил и низкий порог возраста вхождения для участников.

Победа во второй номинации «Лучшая игра для опытных игроков» досталась проекту «Крылья» Элизабет Харгрейв. В этой настольной игре участники коллекционируют редкие виды птиц — чем интереснее экземпляр, тем больше очков он приносит. В России локализацией игры занялось издательство «Лавка игр».

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Претенденты на получение премии Spiel des Jahres-2019 были названы в мае 2019 года. Руководителем церемонии стала министр культуры ФРГ Моника Грюттерс.

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