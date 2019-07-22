22 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Полина Серова, , 15:25 — REGNUM

Психологи часто советуют искать вдохновение в своем детстве — впечатления и образы, полученные в раннем возрасте, как правило, и определяют его предназначение.

Музей в Чаколе © Анна Злотко

История Анны Злотко, открывшей в архангельской глубинке музей — еще один вклад в пользу этой теории.

Деревня Чакола — одно из старейших поселений на реке Пинеге, ее история берет начало в XII веке. Чтобы добраться до этой деревни, нужно преодолеть шестичасовой путь из Архангельска по автомобильной дороге через три речные переправы. Эта удаленность, с одной стороны, позволила Чаколе сохранить свое историческое лицо, а с другой — ставит под сомнение ее перспективы: сегодня здесь проживает лишь 50 человек и почти все они пенсионного возраста. До недавних пор «центрами» деревенской жизни были магазин и клуб. Но этим летом маленькая Чакола получила ко дню рождения подарок — «Марьин Дом» — музей сказительницы Марии Кривополеновой.

Деревня Чакола © Анна Злотко

Об истории создания музея корреспонденту ИА REGNUM рассказала автор проекта, дизайнер Анна Злотко.

«Начнем с того, что я выросла в этой деревне и вопросы краеведения меня интересовали всегда — я воспитывалась на произведениях местных авторов — Бориса Шергина, Степана Писахова и Марии Кривополеновой, знаменитой Махоньки. Познакомившись с ее биографией еще в школе, я был потрясена — абсолютно неграмотная маленькая бабушка с тремя зубами во рту знала наизусть тысячи произведений, получила широкую известность еще при жизни, на ее выступлениях был сам Пастернак, а его отец делал карандашные наброски ее портрета. Махоньку приглашали в Москву, но она решила остаться на своей родине и, несмотря на признание и назначенный ей академический паёк, она умерла на своей родине в нищете. Похоронили сказительницу в Чаколе. Удивительная биография и талант Марии Дмитриевны так вдохновили меня, что я решила сделать что-то для ее памяти».

Открыть музей Анне предложила ее мама Надежда Глухарева. Она работала в местной школе библиотекарем и долгие годы собирала информацию о сказительнице.

«Уже выйдя на пенсию, мама, перебирая накопленные материалы и книги, сказала: «Вот бы нам музей или комнатку какую-нибудь для экспозиции». И я сказала: «А давай попробуем!» Так и началась эта история. Я написала главе муниципального образования письмо с просьбой выделить нам помещение или комнату для небольшого музея. Неожиданно нам выделили в безвозмездное пользование целый дом в центре деревни — здание бывшей библиотеки, которая когда-то носила имя Марии Кривополеновой. Я подумала: «Это судьба!» и было решено воплотить этот проект в жизнь, во что бы то ни стало».

Собрать деньги на ремонт оказалось задачей непростой — желающих поддержать идею практически не нашлось. Отказали в финансовой поддержке и региональные власти, в министерстве культуры проект сочли немасштабным и слишком удаленным от цивилизации. Тогда Анна обратилась к Светлане Пачиной из НКО «Открытая идея». Вместе они составили заявку и осенью 2018 года проект «Марьин Дом» получил грант, и началась основная работа над его созданием.

«Сумма гранта составила 2,9 млн рублей. Деньги нам выделили на условиях софинансирования — покупка экспонатов, книг легла, в частности, на наши плечи. Грант позволил нам делать ремонт и построить интересный арт-объект — деревянную четырехугольную композицию в виде буквы «М». Ее спроектировали и построили Даниил Власов и Николай Терентьев из команды фестиваля «Тайбола». Объект получился мультиформатным — это и беседка, и сцена, и качели. Кстати, название фестиваля — еще одно неслучайное совпадение в этой истории. Оказалось, что словом Тайбола называли путь от Мезени до Архангельска, который проходит через место, где находился дом Марии Кривополеновой. Благодаря ребятам у музея появилась душа — деревянная скульптура сказительницы. Посетители, заходя в музей, здороваются, думая, что это живой человек».

С экспонатами. Чакола © Анна Злотко

Работая над составлением экспозиции, создателям музея улыбнулась большая удача — они успели сохранить дверь и оконные рамы из дома, где жила Мария Кривополенова. В настоящее время дом Махоньки полностью разрушен. В музее много и других экспонатов, демонстрирующих жизнь и творчество сказительницы: биографические материалы, портреты, столетние книги, подаренные или купленные через интернет. Уникальный экспонат — книга «Бабушкины старины». Ее составила фольклористка Ольга Озаровская, это второе издание и ему почти сто лет.

В процессе своего создания Марьин Дом из музея вырос в арт-резиденцию: здесь находится не только экспозиция, но и творческие мастерские для художников, фотографов, видеооператоров, дизайнеров и других деятелей современного искусства, для которых культура Русского Севера служит вдохновением.

«Арт-резиденция — хороший инструмент для развития малых территорий, в том числе, для развития ремесла. Художник (писатель, дизайнер и так далее) изучает здесь традиции, историю и творит свои произведения, часть которых оставляет резиденции. Таким образом, мы не консервируем свой музей, а делаем его живым», — говорит Анна.

В Марьином Доме предусмотрено место для размещения восьми человек. Первых художников резиденция примет уже в августе.

«Осознание, что мы делаем больше дело, пришло неожиданно. Я красила стены в нашем музее и в плеере вдруг зазвучала песня Цоя, там были такие слова: «если есть шаг, должен быть след» и в тот момент я подумала, что иду к тому, чтобы оставить свой след на родной земле».

Добавим, что «Марьин Дом» — это первый и единственный музей в Архангельской области, посвященный жизни и творчеству легендарной сказительницы.