Москва, , 13:57 — REGNUM

С 22 по 29 июля в Москве пройдет целый рад выставок, просмотров, спектаклей, приуроченных к 90-летию замечательного актера и писателя Василия Макаровича Шукшина. Театральная столица представит постановки «Шукшин: один день из сельской жизни» в «Доме Высоцкого на Таганке», «Пять рассказов Шукшина» в театре-музее «Булгаковский дом», «Энергичные люди» в Московском губернском театре.

Москвичи могут также посмотреть кинематографические работы Шукшина. В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы бесплатный просмотр фильма «Они сражались за Родину», в сети городских кинотеатров «Москино» будут демонстрироваться многие картины с участием замечательного характерного актера. Причем, это будут не только такие известные картины, как «Калина красная» и «Печки-лавочки» (в которых Василий Шукшин выступил и как режиссер), но и достаточно редкие — «Мужской разговор», «Мишка, Серега и я», «Аленка» и другие.

Василий Макарович Шукшин (25.07.1929 — 02.10.1974) уроженец села Сростки Алтайского края. Он был блестящим российский кинорежиссёром, актёром, сценаристом и писателем. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР. Автор сборников рассказов и романа «Любавины». Режиссер, сценарист и исполнитель главных ролей в фильмах «Калина красная», «Печки-лавочки» и многих других.