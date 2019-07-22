Сан-Диего, США, , 14:19 — REGNUM

В четвертом сезоне молодежного сериала «Ривердейл» появится актриса Шэннон Доэрти («Зачарованные», «Беверли-Хилз 90 210»). Об этом шоураннер Роберто Агирре-Сакаса рассказал в рамках выступления телеканала CW на фестивале Comic Con в Сан-Диего, сообщило издание CBR 21 июля.

По словам Агирре-Сакасы, начало сезона будет посвящено актеру Люку Перри, исполнившему одну из второстепенных ролей в сериале — он умер от ишемического инсульта в марте 2019 года. По этой причине в первых эпизодах четвертого сезона шоу появится актриса Шэннон Доэрти, игравшая с Перри в культовом сериале 90-х годов «Беверли-Хилз 90 210». Какую роль она исполнит — пока неизвестно.

Шоураннер (и по совместительству сценарист проекта) также добавил, что для многих героев исчезновение персонажа Перри станет ключевым моментом их развития.

Кроме того, команда сериала рассказала, что шоу получит специальный эпизод в октябре 2019 года. Он будет посвящен традиционному маскараду перед Днем всех святых, сейчас Агирре-Сакаса ведет переговоры со студией DC, чтобы получить разрешение на использование образов персонажей супергероев для костюмов к Хэллоуину.

Из выступления стало известно, что в шоу будет добавлен музыкальный эпизод, а многие любовные линии между персонажами достигнут своего сюжетного пика — например, между ЭфПи Джонсом (Скит Ульрих) и Элис Купер (Мэдхен Амик), а также между Шерил Блоссом (Мэделин Петш) и Тони Топаз (Ванесса Морган).

Ранее Агирре-Сакаса в своем микроблоге в Twitter опубликовал первый кадр будущего четвертого сезона «Ривердейла»: на нем главный герой истории, школьник Арчи Эндрюс (К. Дж. Апа) работает на стройке перед городским кафе. Первый эпизод продолжения шоу должен выйти на CW осенью 2019 года.

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«Ривердейл» — молодежный сериал, выпускаемый с 2017 года. Его герои — школьники, постоянно сталкивающиеся с загадочными событиями внутри маленького города США. Сюжет основан на серии графических романов Archie Comics: истории об Арчи Эндрюсе выходят с 1939 года.

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