Москва, , 13:43 — REGNUM

Новый художественный американский фильм «Король лев» Джона Фавро, сделанный по культовому диснеевскому полнометражному мультфильму, за первые четыре дня в прокате в кинотеатрах страны принес в кассы более миллиарда рублей. Такие данные приводит портал kinobusiness.com. Уникальная анимация и вечная история, как взрослеет особь в мужественной борьбе со злом, вновь привлекли внимание российского зрителя.

Даже рассказ о приключениях легендарного человека-паука — «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса — остался в эти выходные за бортом популярности. Впрочем, своего устоявшегося зрителя картина все эе успела получить — за время проката он принес более 1,2 миллиарда рублей. Сага же неувядаемого мастера кино Люка Бессона «Анна» о необычайно красивой наемной убийце принес дистрибьюторам в выходные 36,5 миллиона рублей, а всего — 179,5 миллиона рублей. Видимо, сюжет представляется искушенному зрителю слишком «частым».