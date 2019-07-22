Пермь, , 13:36 — REGNUM

В Перми с 25 по 28 июля пройдет фестиваль французских музыкальных фильмов. На большом экране покажут классику музыкального кино Франции и новинки мировой музыкальной сцены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля «Пермский период. Новое время».

На Соборной площади пермяки и гости краевой столицы смогут посмотреть классическое французское музыкальное кино, фильмы и видеоспектакли международного Экс-ан-Прованского оперного фестиваля, а также дневную детскую программу.

В течение четырех дней работы фестиваля организаторы попытаются создать в Перми атмосферу творческого Парижа. Помимо демонстраций фильмов, на разных площадках города будут работать мастер-классы по французскому языку, интерактивные площадки, а художники будут бесплатно раздавать портреты гостей фестиваля.