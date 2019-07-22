Большое Завидово, , 12:32 — REGNUM

Сергей Шнуров признался, что он все делает ради денег. Лидер группы «Ленинград» сделал соответствующее заявление в эфире «НАШего радио», пишет «Национальная служба новостей».

Музыкант отметил, что его совершенно не интересуют некоммерческие проекты. «Там, где деньги не участвуют, там меня вы не увидите», — сказал основатель «Ленинграда». Шнуров также рассказал журналистам, что практически не смотрит фильмы, а страницами в соцсетях занимается в зависимости от настроения, бывает, что он поручает их ведение кому-то другому.

Читайте также: Фестиваль «Нашествие 2019» собрал около 200 тыс. человек

Напомним, сейчас группа «Ленинград» проводит прощальный гастрольный тур, ожидается, что он завершится в декабре 2019 года. О роспуске коллектива Сергей Шнуров объявил в марте 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Книгу рекордов Гиннесса: «Чиж & Co» выпустит первый альбом за 20 лет