Сан-Диего, США, , 13:07 — REGNUM

Четвертая фаза киновселенной Marvel включит в себя пять сериалов, которые будут выпущены на платформе Disney+. О графике будущих премьер рассказал глава кинокомпании Marvel Studios Кевин Файги во время выступления на фестивале Comic Con в Сан-Диего, сообщило издание ComicBook 21 июля.

Премьера первого сериала состоится осенью 2020 года. Шоу «Сокол и Зимний Солдат» расскажет о приключениях двух супергероев после событий фильма «Мстители: Финал». Сокол (Энтони Маки) получил щит и титул Капитана Америки, поскольку их обладатель ушел на пенсию. Вместе с бывшим другом Капитана Америки, солдатом с железной рукой Баки Барнсом (Себастьян Стэн), Сокол будет защищать человечество от опасных угроз. Первый сезон будет состоять из шести эпизодов.

https://twitter.com/Marvel/status/1152742266169171968

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Следующее шоу выйдет весной 2021 года: оно раскроет историю отношений Алой Ведьмы (Элизабет Олсен) и Вижена (Пол Беттани). События сериала «ВандаВижен» будут тоже разворачиваться после фильма «Мстители: Финал». Интересно, что супергерой Вижен погиб в блокбастере «Мстители: Война бесконечности» — пока неизвестно, как именно разработчики намерены вернуть персонажа во франшизу. Сценарист проекта Жаклин Шеффер пояснила, что сюжет будущего шестичасового сериала будет основан на нескольких разных комиксах. Существует вероятность, что стилистика проекта будет напоминать об эпохе 50-х годов XX века.

https://twitter.com/Marvel/status/1152745992569184256

Осенью 2021 года Marvel выпустит сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли. По словам Кевина Файги, для проекта разработчики используют ту версию персонажа, которая сбежала с древним артефактом (тессеракт), в фильме «Мстители: Финал» в одной из альтернативных вселенных, созданных командой Мстителей. Известно, что основная версия Локи погибла в фильме «Мстители: Война бесконечности». В предстоящем шоу брат Тора будет участником различных событий человеческой истории, он повлияет на ход развития земной цивилизации. В сериале также официально раскроется тема мультивселенных в мире супергероев Marvel.

https://twitter.com/Marvel/status/1152746382014521344

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Отдельный проект будет посвящен члену отряда Мстителей Клинту Бартону (Джереми Реннер) — сериал «Соколиный глаз» выйдет на потоковой платформе Disney+ осенью 2021 года. По сюжету Бартон будет обучать ремеслу стрельбы из арбалета свою последовательницу, Кейт Бишоп. В качестве сценариста выступит Дон Хек, при этом история будет основываться на комиксах Стэна Ли.

https://twitter.com/Marvel/status/1152749942278152192

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Последним сериалом четвертой фазы киновселенной станет анимационное шоу «Что, если». Пока информации о нем мало, однако известно, что проект расскажет о версиях развития альтернативных вселенных Marvel. Актеры кинофраншизы будут озвучивать своих нарисованных персонажей, закадровый голос будет принадлежать Джеффри Райту («Мир Дикого запада», «Квант Милосердия»).

https://twitter.com/Marvel/status/1152748721563717632

Ранее стало известно о пяти фильмах четвертой фазы киновселенной Marvel. Среди них — второй сольный проект о Докторе Стрэндже, также поклонники киновселенной увидят четвертую картину о скандинавском боге грома Торе.

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