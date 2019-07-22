Большое Завидово, , 12:09 — REGNUM

Лидер группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков анонсировал новый альбом музыкального коллектива. Он сделал соответствующее заявление в рамках интервью «Национальной службе новостей» на фестивале «Нашествие».

Музыкант напомнил поклонникам, что это будет первая пластинка группы за 20 лет. Основатель «Чиж & Co» сообщил, что он «держался» и ничего не говорил про альбом, поскольку «хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса».

«20 лет ничего не писать — это красота», — сказал Чиграков. Про название предстоящего альбома музыкант ничего не сообщил, лишь сказал, что он выйдет «максимум через год».

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Напомним, постоянный состав группы «Чиж & Co» впервые был собран в июне 1994 года. Последний студийный альбом «Нечего терять» музыкальный коллектив выпустил в 1999 году.

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