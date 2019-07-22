Сан-Диего, США, , 11:46 — REGNUM

Marvel Studios выпустит пять кинопроектов за два года — они составят четвертую фазу киновселенной компании. Среди заявленных блокбастеров — первый фильм ужасов и первый фильм с активными ЛГБТ-персонажами. Руководитель отделения Кевин Файги рассказал о предстоящих премьерах во время выступления на фестивале Comic Con в Сан-Диего, сообщил портал Comic Book 21 июля.

Череду новинок запускает сольный фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Он расскажет о событиях, произошедших в Будапеште после кинокомикса «Первый Мститель. Противостояние». В проекте также поучаствует Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Хеллбой») — он сыграет супергероя по прозвищу Красный страж. Антагонистом выступит персонаж Таскмастер — в комиксах он являлся агентом сверхсекретной организации Щ.И.Т. «Черная вдова» выйдет на экраны 1 мая 2020 года.

https://twitter.com/Marvel/status/1152752497255157760

Следом, 6 ноября 2020 года, студия выпустит фильм «Вечные» о бессмертной расе защитников человечества. Эти герои еще не появлялись в киновселенной Marvel — зрителей ждет появление новых актеров на сцене, таких как Анджелина Джоли и Сальма Хайек. Во время выступления в рамках панели киностудии Джоли призналась: работа в Marvel для нее — большая ответственность, из-за которой придется вкладывать в актерство в десятки раз больше сил.

https://twitter.com/Marvel/status/1152739712756592640

12 февраля 2021 года выйдет фильм «Шанг-Чи: Легенда Десяти Колец». Пока о сюжете почти ничего не известно: главную роль получил актер Симу Лю («Хранилище 13», «Темное дитя»), а антагонистом выступит злодей Мандарин, который был показан в короткометражном фильме Marvel — это будет настоящий Мандарин, а не мошенник под его именем, как в ленте «Железный человек 3». Его сыграет Тони Люн Чу Вай («Пуля в голове»). Режиссером выступит Дестин Креттон («Короткий срок 12»). Интересно отметить: Симу Лю рассказал публике, что получил роль всего за несколько дней до фестиваля, на котором был представлен фильм.

https://twitter.com/Marvel/status/1152744743790686208

Первым хоррор-фильмом в киновселенной Marvel станет второй сольный фильм с Бенедиктом Кэмбербетчем «Доктор Стрэндж 2: В безумной мультивселенной». В проекте также примет участие Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы, появившейся ранее в фильмах франшизы «Мстители». Кевин Файги пояснил: несмотря на титул самой страшной картины Marvel, фильм все равно получит рейтинг PG-13 — то есть его можно будет смотреть детям в возрасте от 12 лет. Вторая часть приключений «Доктора Стрэнджа» выйдет на экраны 7 мая 2021 года.

https://twitter.com/Marvel/status/1152747775370694656

Последней киноновинкой Marvel в 2021 году станет четвертый фильм о скандинавском боге-супергерое — «Тор 4: Любовь и гром», в качестве режиссера которого выступит Тайка Вайтити. В фильм вернется персонаж Джейн Фостер (Натали Портман), она станет женской версией Тора. Во время выступления представители Marvel вручили ей Мьёльнир — молот бога грома, который согласно сюжету фильма может носить только истинный правитель Асгарда. В проекте также примут участие Тесса Томпсон и Крис Хэмсворт. Кроме того, Томпсон и Портман намекнули на любовную линию между своими персонажами: это значит, что «Тор 4: Любовь и гром» станет первым фильмом киновселенной Marvel, в котором будут присутствовать открытые ЛГБТ-персонажи.

https://twitter.com/Marvel/status/1152751520523403264

Третья фаза киновселенной Marvel завершилась выходом на экраны фильма «Человек-паук: Вдали от дома» в июле 2019 года. Всего она включила в себя 22 картины, вышедшие за 11 лет, начиная с ленты «Железный человек», которую режиссер Джон Фавро снял в 2008 году. Недавно блокбастер «Мстители: Финал», являющийся предпоследним в третьей фазе, занял первое место в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа.

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