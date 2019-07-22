Москва, , 10:39 — REGNUM

21 июля в «Музее-галерее Е. Евтушенко» Музея современной истории России состоялось торжественное вручение премии «Больше, чем поэт» легендарному барду Александру Городницкому. Новая премия основана друзьями и близкими знаменитого российского поэта Евгения Евтушенко. Она будет вручаться раз в два года в Музее-галерее Е. Евтушенко в Переделкине, а её лауреатами смогут стать поэты или писатели, которые известны также своей твёрдой гражданской позицией и активной общественной работой. Как пояснила вдова поэта, Мария Евтушенко, «Мы хотим выйти за рамки литературной премии и вручать её не только за творчество, но и за просветительскую деятельность». «Собственно, — подчеркнула она, — все критерии отбора изложены в одноимённом стихотворении Евгения Александровича».

Знаменитый бард поблагодарил учредителей премии за оказанную честь, подчеркнув, что Евгений Евтушенко и был тем самым «гражданственным поэтом. Лауреату была вручен приз из карельской березы, напоминание на известное стихотворение Евтушенко «Карликовые березы». После церемонии Александр Городницкий дал небольшой концерт.