Большое Завидово, , 10:20 — REGNUM

Рок-фестиваль «Нашествие», прошедший в период с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово, расположенном в Тверской области, посетили около 200 тыс. человек. Об этом 22 июля сообщила журналистам организатор конкурса Евгения Киселева.

Руководитель компании «Мультимедиа холдинг» отметила в интервью корреспондентам ТАСС, что в 2019 году общее количество гостей «Нашествия» не особо отличалось от количества посетителей в предыдущие годы. Киселева также сказала, что организаторы фестиваля были сосредоточены на том, чтобы предоставить гостям необходимый уровень комфорта и безопасности.

Читайте также: Arch Enemy в клубе Aurora Concert Hall: шведское, импортное

Напомним, музыкальный фестиваль «Нашествие» проводится в России с 1999 года. В 2019 году на его сцене выступили такие музыканты и группы, как «Ленинград», «Ночные снайперы», The Matrix (с симфоническим оркестром), «Серьга», ДДТ, Lumen, «Несчастный случай» и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Американская рок-группа Metallica исполнила в «Лужниках» песню Цоя