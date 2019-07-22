Большое Завидово, , 10:07 — REGNUM

В эти выходные, 20−21 июля, в Большом Завидово Тверской области прошел двадцатый рок-фестиваль «Нашествие». По оценке организаторов — компании «Мультимедиа холдинг» — музыкальный марафон посетило за четыре дня более 200 тысяч человек. Так как официальным спонсором мероприятия в 2019 году выступила государственная корпорация «Роскосмос», то ряд акций фестиваля прошел под знаком космоса. Главный действом стали трансляция старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз-МС-13» с космодрома Байконур и прямой сеанс связи с МКС. Космонавты, артисты и многочисленные зрители хором исполнили знаковую песню «Трава у дома» группы «Земляне».

Всего на площадках фестиваля выступили 143 популярных коллектива и исполнителя. Среди них такие старожилы «Нашествия», как «Ленинград», «Мумий Тролль», «Би-2», Гарик Сукачев, ДДТ, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, «Аквариум», «Сплин», «Серьга», Вадим Самойлов, «Пикник», Вячеслав Бутусов, «Чиж и Со», «Браво» и многие другие.

Востребованным оказался и ЗАГС — более 600 пар сочетались браком под заводную музыку.