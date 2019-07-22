Москва, , 09:58 — REGNUM

Состояние здоровья народной артистки СССР Инны Чуриковой остается тяжелым, об этом 22 июля сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«Состояние пока тяжелое, температура вечером — 36,6, на утро — 36,2», — сообщили в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». По сообщению врачей, у Чуриковой тяжелые повреждения ребер.

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