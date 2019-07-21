Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM

21 июля на исторической сцене Мариинского театра показом оперы Николая Римского-Корсакова «Садко» завершится один из самых грандиозных культурных форумов 2019 года — XXVII музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает информационный портал Мойка78.

Спектакль приурочен к празднованию 175-летия выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова. Главные партии исполнят Олег Видеман, Надежда Сердюк, Мария Баянкина, Роман Бурденко. Дирижер — Михаил Синькевич.

Фестиваль «Звезды белых ночей» продолжался два месяца на главных площадках Петербурга. Среди самых значительных событий — премьерные показы опер «Тангайзер» и «Девушка с Запада».