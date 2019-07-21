Москва, , 12:15 — REGNUM

21 июля на стадионе «Лужники» выступит знаменитая рок-группа Metallica. Концерт пройдет в рамках мирового турне легенды рока WorldWired. Организаторы уверены, что, несмотря на солидный «возраст» коллектива в 40 лет, музыканты вовсе не испытывают кризиса, напротив, они и сегодня способны удивлять своих поклонников новыми композициями. Убедиться в неувядаемой «свежести» тяжелого рока можно будет, прослушав старые добрые хиты и последние сочинения Ларса Ульриха и сотоварищей. Гостями вечер будут шведская хард-рок-группа Ghost и Bokassa из Норвегии.

Metallica уже второй год ездит с программой WorldWired. Европейская часть турне началась в мае в Лиссабоне.