Вашингтон, , 09:08 — REGNUM

Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет. Об этом сегодня, 21 июля, пишет журналVarietyсо ссылкой на данные компании The Walt Disney Company.

Танос Цитата из к/ф «Мстители: Финал» реж Энтони Руссо, Джо Руссо. 2019. США

К сегодняшнему дню фильм «Мстители: Финал» производства Marvel Studios набрала в мировом прокате $2,7892 млрд. Картине осталось набрать ещё $500 тыс., чтобы отодвинуть на второй место «Аватар» Кэмерона ($2,7897 млрд). И это точно произойдёт.

Уточняется, что кассовые сборы «Мстители: Финал» в северной Америке достигли $853 млн, в остальных странах — $1,9 млрд., из них в Китае — $614 млн.

Напомним, что фильм вышел в прокат 24 апреля и уже в первые выходные набрал рекордные $1,2 млрд.

Стоит отметить, что в истории мирового кинематографа, помимо «Аватара» и новых «Мстителей» ещё три фильма набрали более $2 млрд в прокате. Это знаменитый «Титаник» 1997 года все того же режиссера Кэмерона ($2,187 млрд), фильм из серии Star Wars «Звездные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII — The Force Awakens, 2015 — $2,068 млрд) и опять такие творение Marvel Studios «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War, 2018 — $2,048 млрд).