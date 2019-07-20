Москва, , 14:21 — REGNUM

С 19 по 21 июля в Доме культуры ВДНХ с 19 до 21 часа читают пьесы современных драматургов бывших республик Советского Союза. Совместный проект фестиваля драматургии «Любимовка» и фестиваля искусств «Вдохновение» получил в 2019 году название «Дружба народов». Об этом сообщает портал teatral. В программе читокпять пьес: «Курс» Ольги Малышевой из Алма-Аты, «Крест» Ульяны Гицаревой из Екатеринбурга, «Лондон» Максима Досько из Минска, «Яблочки-мандаринчики» Инны Гридиной из Санкт-Петербурга и «Проект Сван» Андрея Родионова и Екатерины Троепольской из Москвы. Вход на все читки бесплатный по предварительной регистрации на сайте ВДНХ.