Дрезден, Германия, , 13:40 — REGNUM

Туристы, приезжающие на осмотр достопримечательностей Дрездена, вскоре смогут принять участие в новой экскурсионном маршруте — по местам службы Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство РИА Новости. В департамент по туризму в администрации старинного немецкого города уверены, что «новинка» будет, несомненно, интересна, как российским, так зарубежным туристам. Среди объектов осмотра — здание, где работали офицеры КГБ в Дрездене, трехкомнатная квартиру семьи Путиных.