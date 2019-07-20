Москва, , 13:23 — REGNUM

20 июля в Москве, на Arena by Soho Family, пройдет грандиозный фестиваль музыки и спорта Locals Only. Традиционно на него собираются известные группы и исполнители. В 2019 году своими хитами московскую публику порадуют американский рэпер Сидни Селби, известный как Desiigner, канадец Grandson, инди-рокеры American Authors, украинские поп-панк группа «Пошлая Молли», а также Мачете, OFFMi, RSAC, ЩЕНКИ, Zivert и многие другие. По традиции хедлайнера фестиваля организаторы держат в тайне, но он, по их мнению, «взорвет» аудиторию.

На фестивале пройдут соревнования по вейксерфингу, скейтбордингу, скалолазанию, баттлы по стритболу, бейсбольные матчи и многое другое.

7 сентября Locals Only пройдет в Сочи.