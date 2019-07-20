Москва, , 13:01 — REGNUM

20 и 21 июля гастрономический фуд-корт на бывшем Усачевском рынке, что на улице Маросейка в Москве, проведет фестиваль SimpleWine «Тише воды». Организаторы предлагают формат расслабляющего отдыха, в который входит легкая дегустация вин из разных стран, просмотр черно-белой классики немого кино, прослушивание негромкой, но приятной джазовой музыки, необременительная беседа с друзьями и другой релакс выходного дня. Билет на один день продолжительного присутствия — 1 500 рублей. В его стоимость включены три бокала вина и два блюда от выбранных корнеров. На два дня — 2 500 рублей.