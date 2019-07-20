Москва, , 11:53 — REGNUM

20 и 21 июля в Парке Горького пройдет один из крупнейших фестивалей японской культуры в Москве — J-Fest Summer 2019. Гостей праздника ждут все возможные развлечения Страны Восходящего Солнца. Посетители смогут поиграть в фукувараи и ханэцуки, пройти мастер-класс по оригами, искусству чайной церемонии, бонсай и японской живописи суми-э, научиться танцевать бон-одори, услышать знаменитых японских барабанщиков и запустить красочные фонарики.

В кинотеатре Garage Screen 20 июня покажут аниме «Метрополис» режиссера Ринтаро, а 21-ого — драму «Однажды в Токио» Сатоси Кона. Особо ожидается премьера документального фильма «На пути к доверию: русские в Японии».

По традиции наибольшей популярностью пользуется ярмарка уличной еды с вкуснейшими роллами, такояки, тайяки, окономияки и мороженым из черного кунжута.