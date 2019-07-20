Москва, , 13:37 — REGNUM

В Образовательном центре Московского музея современного искусства 18 июля состоялось открытие выставки-фестиваля «По следам «Поп-механики», приуроченной к 65-летию её основателя и руководителя, музыканта и композитора Сергея Курёхина.

По следам Поп-механики Дарья Антонова © ИА REGNUM

Открыла мероприятие руководитель центра имени Сергея Курёхина, его супруга Анастасия Курёхина.

Сергей Бугаев и Анастасия Курехина на церемонии открытия выставки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она подчеркнула важность сохранения культурного наследия, оставленного после себя деятелями андеграунда 70-х 80-х годов, среди которых помимо Курёхина можно назвать Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Майка Науменко, Сергея Бугаева «Африка» и других. На открытии присутствовал и сам Сергей Бугаев, который рассказал о своей дружбе с Сергеем Курёхиным, и даже продемонстрировал игру на аутентичном синтезаторе «Утюгоне», созданном Тимуром Новиковым для выступлений группы «Поп-механика».

Сергей Бугаев демонстрирует игру на Утюгоне, специальном синтезаторе, созданном Тимуром Новиковым Дарья Антонова © ИА REGNUM

В экспозиции выставки представлены картины, элементы декораций, костюмы и фрагменты видеозаписей, создающие атмосферу тех самых ярких, до сих пор будоражащих воображение выступлений невероятного объединения художников, музыкантов и перформансистов, отразивших дух своего времени. Старые афиши, фотографии и воспоминания — под всем этим можно увидеть целую эпоху, ставшую поворотной в истории советского и российского искусства в ХХ веке.