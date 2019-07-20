Ессентуки, Ставропольский край, , 11:08 — REGNUM

С 20 по 27 июля в городе Ессентуки Ставропольского края будет проходить второй фестиваля популярных киножанров «Хрустальный Источникъ». Официальным открытием считается проход именитых гостей — в 2019 году ожидаются Тамара Гвердцители, Ивар Калныньш, Рустам Ибрагимбеков, Александр Балуев, Алла Сурикова, Лариса Гузеева, Леонид Якубович, Екатерина Шпица, Анна Ардова и многие другие — по традиционной красной дорожке, по утверждению устроителей, чуть ли самой длинной в мире. Хедлайнером форума выступит знаменитый французский актер Пьер Ришар.

За призы фестиваля сразу в десяти номинациях будут бороться лучшие фильмы последних двух лет. Среди них — «В Кейптаунском порту», «Последнее испытание», «Это не навсегда», «Дорогой папа» и другие. Председатель жюри — 2019 — известный режиссер — постановщик, профессор Вадим Абдрашидов.Президент и основатель фестиваля — актер Эвклид Кюрдзидис объявил о том, что на Театральной площади будет размещена «звезда» Катрин Денев, которая приезжала на первый смотр, а также «звезды» Алисы Фрейндлих, Светланы Немоляевой и Ирины Муравьевой, которые планируют присутствовать на церемонии.

В 2018 году кинофестиваль посетили более 100 тыс. человек.