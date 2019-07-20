Москва, , 09:22 — REGNUM

20 и 21 июля в Санкт-Петербурге будет проходить один из самых грандиозных народных форумов страны — VK Fest. Особенность этого масштабного слета в многообразие представленных жанров — кроме музыкальной программы и обязательного общения с ведущими блогерами — благо главным организатором праздника выступает известная социальная сеть в «ВКонтакте», посетители могут услышать лекции, юмористические выступления и даже принять участие в экологических акциях.

Действа будут проходить на 350 интерактивных площадках и 6 больших сценах. Поклонники современной музыки услышать хиты в исполнении Little Big, Елки, ХЛЕБ, Ольги Бузовой, Fedukа, ATL и Кислотного Дома, Pendulum, Егора Крида, Obladaet, Big Baby Tape, Эльдара Джарахова, Tesla Boy, Макса Барских, The Hatters, Монеточки, Дианы Арбениной, Ночных Снайпер, A'Studio, Дельфин и многих других.

Фанаты соцсетей в свою очередь могут услышать исчерпывающие ответы на острые вопросы таких популярных блогеров как Николай Соболев, Дима Гордей, Эльдар Джарахов, Приятный Ильдар, вJobыватели, Наташа Краснова, Катя Адушкина, Maryana Ro, ND Production и других. Лекции прочтут журналист Леонид Парфенов, кинопродюсер Александр Роднянский, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, писатель Алекcандр Цыпкин.

Самой востребованной площадкой фестиваля традиционно станет «Юмор»: резиденты Comedy Club, кoмики шоу Stand Up, актеры «Однажды в России» представят публике старые и новые номера.

Закончить многочасовое путешествие по сценам можно будет в шатре «Послушайте, вам бы отдохнуть», где свои сочинения будет читать поэтесса Ах Астахова.

По оценке организаторов, в 2018 году на VK Fest побывало более 90 тыс. человек. Если погода будет благоволить празднику, рекорд посещаемости будет побит.