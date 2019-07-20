Вашингтон, , 08:45 — REGNUM

Словацкий актер Владимир Фурдик, исполнивший роль Короля Ночи в нашумевшем телесериале «Игра престолов», рассказал поклонникам о том, как Арья Старк смогла одолеть его персонажа, об этом 19 июля артист сообщил на своей странице в Twitter.

«Девочка не зря тренировалась» Владимир Фурдик

Таким образом, Фурдик объяснил эпизод, в котором героиня убивает одного из антагонистов телесериала.

Арья Старк, роль которой исполнила Мэйси Уильямс, на протяжении многих серий «Игры престолов» занимается боевой и духовной подготовкой, которая позволила ей нанести решающий удар, положивший конец противостоянию людей с мертвецами.

Напомним, сериал «Игра престолов» получил широкое признание поклонников по всему миру. Многие эксперты объясняют успех саги немотивированным обилием сексуальных сцен и насилия в первых сезонах фильма.

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