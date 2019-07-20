Минск, 20 июля 2019, 08:40 — REGNUM
Народный артист Белоруссии Август Милованов скончался в возрасте 83 лет, о трагическом событии 19 июля сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске.
Прощание с народным артистом состоится на главной сцене театра, в котором последние годы своей творческой карьеры служил Милованов. Точная дата похорон будет сообщена позднее.
Напомним, Август Милованов родился в 1937 году в городе Сталинград. Удостоился почетного звания Народного артиста Белоруссии в 1989 году. Работу в театре по причине проблем со здоровьем завершил в 2012 году.
Актер известен по своим ролям в кино, в частности в детской картине «Бронзовая птица», в сериале «Государственная граница», а также по целому ряду других лент, известных как российскому, так и белорусскому зрителю.
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