Минск, , 08:40 — REGNUM

Народный артист Белоруссии Август Милованов скончался в возрасте 83 лет, о трагическом событии 19 июля сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске.

«Девятнадцатого июля ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов» , — отмечается на сайте учреждения культуры.

Прощание с народным артистом состоится на главной сцене театра, в котором последние годы своей творческой карьеры служил Милованов. Точная дата похорон будет сообщена позднее.

Напомним, Август Милованов родился в 1937 году в городе Сталинград. Удостоился почетного звания Народного артиста Белоруссии в 1989 году. Работу в театре по причине проблем со здоровьем завершил в 2012 году.

Актер известен по своим ролям в кино, в частности в детской картине «Бронзовая птица», в сериале «Государственная граница», а также по целому ряду других лент, известных как российскому, так и белорусскому зрителю.

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