Вашингтон, , 08:01 — REGNUM

Знаменитый американский актер, известный зрителям по комическим ролям, Эдди Мерфи возможно вернется к работе в жанре стендап, об этом 19 июля сообщает издание Daily Mail.

Эдди Мерфи

«Я собираюсь сделать это снова» , — подчеркнул артист, комментируя появившиеся слухи.

Мерфи подчеркнул, что для возвращения к жанру ему предстоят продолжительные тренировки, а также серьезное планирование личного времени, поэтому окончательное решение будет принято позднее.

Американский актер, режиссер, продюсер и певец Эдди Мерфи получил мировое признание в 1980-е годы. Наиболее известной его работой является участие в серии фильмах «Полицейский из Беверли-Хиллз».

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