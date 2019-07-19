Ижевск, , 20:10 — REGNUM

В случае положительного результата изыскательских работ реконструкция главного корпуса оружейного завода может быть завершена в течение трёх-четырёх лет. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, изыскательские работы начнутся в ближайшие две недели и будут проводиться в течение 4−5 месяцев. Затем будет разрабатываться проектно-сметная документация.

Бречалов уточнил, что стоимость работ составит порядка 30−40 млн рублей, и в них примет участие «партнёр», кто именно поможет софинансировать работы глава республики не уточнил, сообщает Интерфакс-Поволжье.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, последний раз капитальный ремонт башни Ижмаша проводился в 1966 году. Сейчас одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. Пятидесятиметровая заводская башня накренилась, отклонение верха колонны от вертикали составляет уже более метра. Рушатся стены, кровля.

В июле 2018 года на башне главного корпуса Ижмаша вспыхнул пожар. Горела верхняя конструкция башни — это металлический шпиль, обшитый деревом, высотой 10 м. Через час после возгорания шпиль, ставший одним из самых узнаваемых символов Ижевска, обрушился. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, поскольку к зданию был свободный доступ.

Планы по реконструкции главного корпуса оружейного завода уже давно обсуждаются, но до настоящего времени реализовать их не удавалось.

В январе текущего года Бречалов говорил, что в регионе приступят к разработке проекта реконструкции главного корпуса завода Ижмаш. Глава республики говорил, что получил поддержку в изыскании средств на полную реконструкцию здания от президента РФ Владимира Путина.

В феврале сообщалось, что здание главного корпуса оружейного завода передадут национальному музею Удмуртии в безвозмездное пользование, но объект останется в федеральной собственности.

Читайте ранее в этом сюжете: Предотвратить пожар: на уборку главного корпуса Ижмаша нужно полмиллиона