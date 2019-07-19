Москва, , 18:19 — REGNUM

В 1997 году в Москве был открыт государственный выставочный зал-музей «Наследие». Через некоторое время выставочный зал был переименован в галерею «Загорье» и вошёл в музейное объединение «Выставочные залы Москвы».

Невидимые города. Галерея «Загорье» © Галерея «Загорье»

В настоящее время галерея «Загорье» является одним из центров культурного притяжения Южного административного округа столицы. Экспозиция галереи меняется до шести раз в год, предоставляя посетителям возможность окунуться в эпоху Возрождения через творчество Леонардо Да Винчи или посмотреть на Москву 1920-х годов глазами фотографа-авангардиста Александра Родченко.

Важным проектом галереи является выставка «Россия. XX век в фотографиях». Она была создана в партнёрстве с Мультимедиа арт-музеем. Этот проект состоял из трёх последовательных частей, выстроенных в хронологическом порядке: 1900−1917, 1918−1940 и 1941−1964. Помимо галереи «Загорье» и Мультимедиа арт-музея, выставка «Россия. XX век в фотографиях» экспонировалась в галереях Ижевска, Екатеринбурга и Ульяновска. Благодаря этой выставке многие московские школьники смогли лучше познакомиться с историей России ХХ века.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России, зал галереи «Загорье» превратился в импровизированное футбольное поле с воротами. В это время в зале были выставлены красочные фотографии, снятые лучшими спортивными фотокорреспондентами. Посетители галереи могли рассмотреть самые интересные моменты матчей прошлых лет.

Особенностью галереи «Загорье» является то, что все её выставки сопровождаются насыщенной учебно-просветительской программой. На мастер-классах, посвящённых теме выставки, у посетителей галереи есть возможность создать собственное уникальное произведение и таким образом закрепить на практике знания, полученные во время лекции или экскурсии. В галерее также работает творческая студия, где дети приобретают навыки рисования, публичных выступлений и дискуссий. На территории «Загорья» регулярно проходят спектакли, концерты и шоу для детей и взрослых.