Тверь, , 13:43 — REGNUM

Открытие мемориальной доски Лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву состоялось в Твери 20 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Доску установили на здании ректората Тверского государственного университета, где будущий знаменитый поэт учился. На торжественной церемонии присутствовали родные и друзья поэта, жители города, участники слёта молодых поэтов «Зелёный листок».

«Для своей малой родины — Тверской области — Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нём, его творчестве — это память о целой эпохе», — считает губернатор Игорь Руденя.

Напомним, по инициативе Андрея Дементьева в Твери ежегодно проводится Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок». В этом году он начался 19 июля, его приурочили к шестой годовщине основания Дома поэзии и дню рождения Дементьева — 16 июля поэту исполнился бы 91 год. Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

Традиционно форум «Зелёный листок» объединил более 50 молодых поэтов из 15 регионов. В числе почётных гостей в этом году Юрий Кублановский, Павел Басинский, Геннадий Красников, Алексей Варламов и другие. 20 июля в сквере у Дома поэзии пройдёт открытый микрофон, который объединит мэтров стихосложения и тех, кто только начинает свой творческий путь. Наставники проведут для молодых поэтов мастер-классы.

Ключевым мероприятием форума станет гала-концерт «Россия слагалась из наших имен», он состоится 20 июля в 19:00 на Театральной площади. Перед зрителями выступят народный артист РФ Валерий Баринов, Заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк, Евгений Дятлов, Зара, Евгений Павлов, Марк Тишман, Евгений Кунгуров, хор Сретенского монастыря, группы «Кватро» и «Республика» в сопровождении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова. В программе — произведения Андрея Дементьева и песни, написанные на его стихи.

Отметим, что в ближайшее время авиационный парк ПАО «Аэрофлот» пополнит самолет с именем поэта Андрея Дмитриевича Дементьева. Такое решение было принято на заседании правления компании по обращению главы региона Игоря Рудени.