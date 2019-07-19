Калуга, , 17:50 — REGNUM

В выставочном центре Калужского музея изобразительных искусств 19 июля состоялась церемония открытие выставки «Традиционный народный костюм Калужской области». Выставка проводится с целью сохранения и поддержки культурного наследия региона, воспитания и формирования эстетического вкуса подрастающего поколения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве культуры.

На выставке впервые широкой аудитории показаны более 60 уникальных экспонатов из музеев 10 муниципальных районов области. Представлена полная картина крестьянского женского костюма Калужской губернии конца XIX — первой четверти XX века. Особое внимание привлекает этнографическая коллекция Сергея Глебушкина из Москвы. Кроме того, посетители выставки смогут познакомиться с современными изделиями, изготовленными по традиционным образцам и отдельными элементами крестьянской одежды.

25 июля 2019 года в рамках выставки состоится семинар по истории и особенностям калужского народного костюма.