Лос-Анджелес, США, , 15:18 — REGNUM

В сеть выложили первый полноценный трейлер предстоящего киномюзикла «Кошки». Ролик был опубликован 18 июля на YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures.

Над созданием картины работал режиссер Том Хупер («Отверженные», «Король говорит»), в ней снялись такие известные фигуры, как Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джеймс Корден, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Иэн Маккеллен и другие. Премьера фильма в США запланирована на 19 декабря 2019 года. В России ленту начнут показывать 2 января 2020 года.

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В основу картины лег одноименный мюзикл британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, который, в свою очередь был написан по по мотивам сборника детских стихов «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом» Томаса Стернза Элиота.

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