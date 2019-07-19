Кэри, США, , 14:24 — REGNUM

Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store начал 18 июля бесплатно раздавать игру Limbo. Любой желающий может скачать её на странице проекта.

Limbo представляет собой весьма мрачный платформер (игра, в которой персонажу для прохождения уровня необходимо двигаться по платформам), после релиза получивший множество положительных оценок критиков. Геймерам нужно управлять неким мальчиком, в какой-то момент обнаружившим себя «на краю ада» (согласно пояснениям разработчиков).

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Разработкой Limbo занималась датская студия Playdead, которая также является создателем видеоигры Inside. Релиз состоялся 21 июля 2010 года. В ноябре 2011 года авторы игры сообщили, что в мире было продано более 1 млн её копий.

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